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Tomografi cihazı kazandırıldı

Yozgat’ın Boğazlıyan İlçesinde, Devlet Hastanesine tomografi cihazı kazandırıldı.

04 Şubat 2022 Cuma 00:24
Tomografi cihazı kazandırıldı

Girişimleri sonucu Boğazlıyan Devlet Hastanesi bünyesine tomografi cihazı dahil ettiklerini söyleyen Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Çoşar, cihazın kısa zamanda kullanılmaya başlanacağını belirtti. Boğazlıyan başta olmak üzere, çevre ilçelerde yaşayan vatandaşların tomografi çektirmek için il merkezlerine gitmek durumunda kaldığına dikkati çeken Başkan Coşar, “Boğazlıyan Devlet Hastanesi Başhekimiz Dr. Güner Yaman tomografi cihazının büyük ihtiyaç olduğunu, Boğazlıyan başta olmak üzere çevre ilçe ve beldelerden yüzlerce hastanın il merkezlerine sevk edilmek durumunda kaldığını ifade etti. 
Hiç vakit kaybetmeden İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunarak talebimizi ilettik. Bu talebimizde ısrarlı ve kararlılığımız sonrasında Bakanlık Boğazlıyan Devlet Hastanemize tomografi cihazını gönderdi. Geçtiğimiz gün itibariyle tomografi cihazımız Hastanemize kazandırıldı. Hastane içerisinde bir bölüm ayrılarak cihazın kurulumuna hazır hale getirildi. İnşallah birkaç gün içerisinde kurulumu tamamlanacak olan tomografi cihazı bölge halkımıza hizmet vermeye başlayacak. Ben tekraren bu cihazın ilçemize kazandırılmasında emekleri bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcımız sayın Fuat Oktay Beyefendi’ye, Adalet Bakanımız sayın Bekir Bozdağ’a, Yozgat Milletvekilimiz ve Seçim İşleri Başkan Yardımcımız sayın Yusuf Başer’e, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya, Yozgat Valimiz sayın Ziya Polat’a, İl Sağlık Müdürü Fatih Şahin’e, Devlet Hastanemiz Başhekimi Güner Yaman’a teşekkür ediyorum” diye konuştu. •Sümeyye İlhan•

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