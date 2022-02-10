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TOKİ için görüştü

Yozgat’ın Şefaatli İlçesinde, Belediye Başkanı Müjdat Karaca, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile Şefaatli ilçesine yapılması planlanan Toplu Konut Projesi hakkında görüş alış verişinde bulundu.

10 Şubat 2022 Perşembe 00:50
TOKİ için görüştü

Belediye Başkanı Karaca, TOKİ Başkanı Ömer Bulut’u makamında ziyaret ederek, İlçelerine yapılması planlanan Toplu Konut Projesi için görüşmelerde bulunduğunu söyledi. Başkan Bulut’a misafirperverliği ve ilgisinden dolayı çok teşekkür eden Karaca, ‘’İlçemizde yıllardır büyük eksikliği yaşanılan Toplu Konut Projesinde hamdolsun sona yaklaşıyoruz. Projelendirmesi 5 Blok, 4 Katlı, 3+1 ve 2+1 olarak tamamlanan konutların yapım ihalesi, Rabbim nasip ederse bu yılın Nisan Mayıs aylarında yapılacaktır. Günü kurtarmak için değil, Şefaatli'nin geleceğini planlamak için hiç durmadan çalışacağız. İlçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun’’ dedi.

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