TOKİ için görüştü

Belediye Başkanı Karaca, TOKİ Başkanı Ömer Bulut’u makamında ziyaret ederek, İlçelerine yapılması planlanan Toplu Konut Projesi için görüşmelerde bulunduğunu söyledi. Başkan Bulut’a misafirperverliği ve ilgisinden dolayı çok teşekkür eden Karaca, ‘’İlçemizde yıllardır büyük eksikliği yaşanılan Toplu Konut Projesinde hamdolsun sona yaklaşıyoruz. Projelendirmesi 5 Blok, 4 Katlı, 3+1 ve 2+1 olarak tamamlanan konutların yapım ihalesi, Rabbim nasip ederse bu yılın Nisan Mayıs aylarında yapılacaktır. Günü kurtarmak için değil, Şefaatli'nin geleceğini planlamak için hiç durmadan çalışacağız. İlçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun’’ dedi.