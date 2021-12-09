Tokat Ziyareti

Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Sulusaray’da yaptığı değerlendirme toplantısına davetleri üzerine katılım sağladı. Aksoy, 5,5 yıl birlikte çalıştıklarını ifade ederek, ‘’Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerimizle eski günleri yâd ettik. Nazik davetleri ve misafirperverliği için Müdürümüze ve Sulusaray İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Alma’ya teşekkür ederim’’ dedi. •Sümeyye İlhan / Kadışehri•