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Tiyatro oyunu beğenildi       

AYDINCIK Kaymakamlığının İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa hazırlayıp, SODES tarafından desteklenmeye uygun bulunan proje kapsamında hayata geçirilen ‘Milli İrade Milli Ruh Bilinci Tiyatro Gösterisi’ beğenildi.

Tiyatro oyunu beğenildi       

AYDINCIK Kaymakamlığının İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa hazırlayıp, SODES tarafından desteklenmeye uygun bulunan proje kapsamında hayata geçirilen ‘Milli İrade Milli Ruh Bilinci Tiyatro Gösterisi’ beğenildi.

08 Mayıs 2018 Salı 07:00
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Tiyatro oyunu beğenildi       

Aydıncık Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmenlerinin, öğrencileriyle birlikte hazırladıkları tiyatro oyunu sahnelenmeye başlandı. Oyunun il merkezi ve diğer ilçelerde de sahneleneceği kaydedildi.

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