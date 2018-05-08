Tiyatro oyunu beğenildi       

Aydıncık Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmenlerinin, öğrencileriyle birlikte hazırladıkları tiyatro oyunu sahnelenmeye başlandı. Oyunun il merkezi ve diğer ilçelerde de sahneleneceği kaydedildi.
08 Mayıs 2018 Salı 07:00
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AYDINCIK Kaymakamlığının İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa hazırlayıp, SODES tarafından desteklenmeye uygun bulunan proje kapsamında hayata geçirilen ‘Milli İrade Milli Ruh Bilinci Tiyatro Gösterisi’ beğenildi.
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