Tır binaya girdi: 1 yaralı

Kazada tır şoförü yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Kayseri istikametinden Yozgat istikametine gitmekte olan Üzeyir Kartal yönetimindeki 52 K 5292 plakalı tır, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki atıl vaziyette bulunan Süt Birliği binasına çarptı. Portakal yüklü kamyonda bulunan portakal kasaları yola savruldu. Bir süre aksayan trafik, kasalar kaldırıldıktan sonra normale döndü. Kazada yaralanan tır şoförü Kartal, ambulansla Sarıkaya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.