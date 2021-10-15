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Tilavet odası açıldı

Yozgat’ın Sarıkaya İlçesi’nde Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin gelişimlerine katkı sunacak ve işlevsel olarak da kullanılacak olan tilavet odası açıldı.

15 Ekim 2021 Cuma 00:33
Tilavet odası açıldı

Kaymakamı Samet Serin’in de katıldığı törende, işadamı İbrahim Ünal tarafından merhum Ümmü Gülsüm ve Nazım Ünal adına yaptırılan tilavet odasında Kur´an-ı Kerim dersleri başta olmak üzere birçok ders yapılabileceği kaydedildi. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan açılış törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Arkan, AK Parti İlçe Başkanı Bülent Doğan, İl Genel Meclis Üyesi Dursun Tuncer, daire amirleri ve öğrenciler katıldı. Kaymakam Samet Serin, ‘’Ne mutlu sizlere ki buradan yetişecek her nesilde sizlerin katkıları olacak Allah katında hem de bu dünyada millet nezdinde mükâfatı çok büyük olacaktır. Böyle bir hizmetin okulumuza kazandırılmasında hayırsever işadamımızın yardımlarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum ve öğrencilerimize başarılar diliyorum’’ dedi. Kaymakam Samet Serin, Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesine yapmış olduğu katkılardan dolayı hayırsever işadamı İbrahim Ünal’ın babası Mustafa Ünal’a plaket verdi. •Sümeyye İlhan•

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