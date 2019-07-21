TEŞViK VERiLMELi!

Aydıncık İlçesinin eski Belediye Başkanlarından Ahmet Demirel, 2008 yolundan beri Yozgat’a yaygınlaşması, teşvik edilmesi için kardeşi Rafet Demirel ve Ağıllı Muhtarı Yunus Özbek ile çok uğraştıklarını, ancak seslerini duyuramadıklarını belirterek, bugün küçük de olsa bahçesinde yetiştirip, dostlarıyla paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Ahmet Demirel, Tıbbi Aromatik bitki olan kurt üzümünün bir gençlik iksiri olduğunu, Anavatanının ise Tibetler olduğunu kaydetti. Demirel, Yozgat yöresinde yetişebilecek bir ürün olan kurt üzümünü 2013 yılında Kaymakamlık ve İlçe Tarım Müdürlüğü ile birlikte Ağıllı köyünde 20 dönümlük alanda yapmak istediklerini, ancak teşvik taleplerinin geri çevrildiğini anlattı. Demirel, Yozgat’ta alternatif ürün olarak yetiştirilip, yaygınlaştırılabileceğine vurgu yaptığı kurt üzümünün yılda üç kez ürün verdiğini, hücre yenileme, lanse ve prostat büyümesini önleyici özellikleriyle birlikte bir vitamin deposu olduğunun altını çizdi. Demirel, ürünün Pazar sorunun bulunmadığını, ihraç edilerek, ülke ekonomisine ciddi bir gelir sağlanabileceğini de sözlerine ekledi.