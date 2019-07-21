Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 17°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
101849
ALTIN
259.583
DOLAR
5.6360
STERLİN
7.0821
EURO
6.3235

TEŞViK VERiLMELi!

ENDEMİK bitki türü olmasına karşın, teşvik verilmemesi nedeniyle üretimi yapılamayan yerel olarak ‘Kurt Üzümü’ olarak bilinen Gojiberi üretiminin Yozgat’ta yaygınlaştırılmasının ekonomiye katkı sağlayacağı kaydedildi.

TEŞViK VERiLMELi!

ENDEMİK bitki türü olmasına karşın, teşvik verilmemesi nedeniyle üretimi yapılamayan yerel olarak ‘Kurt Üzümü’ olarak bilinen Gojiberi üretiminin Yozgat’ta yaygınlaştırılmasının ekonomiye katkı sağlayacağı kaydedildi.

21 Temmuz 2019 Pazar 22:03
40 Okunma
TEŞViK VERiLMELi!

Aydıncık İlçesinin eski Belediye Başkanlarından Ahmet Demirel, 2008 yolundan beri Yozgat’a yaygınlaşması, teşvik edilmesi için kardeşi Rafet Demirel ve Ağıllı Muhtarı Yunus Özbek ile çok uğraştıklarını, ancak seslerini duyuramadıklarını belirterek, bugün küçük de olsa bahçesinde yetiştirip, dostlarıyla paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Ahmet Demirel, Tıbbi Aromatik bitki olan kurt üzümünün bir gençlik iksiri olduğunu, Anavatanının ise Tibetler olduğunu kaydetti. Demirel, Yozgat yöresinde yetişebilecek bir ürün olan kurt üzümünü 2013 yılında Kaymakamlık ve İlçe Tarım Müdürlüğü ile birlikte Ağıllı köyünde 20 dönümlük alanda yapmak istediklerini, ancak teşvik taleplerinin geri çevrildiğini anlattı. Demirel, Yozgat’ta alternatif ürün olarak yetiştirilip, yaygınlaştırılabileceğine vurgu yaptığı kurt üzümünün yılda üç kez ürün verdiğini, hücre yenileme, lanse ve prostat büyümesini önleyici özellikleriyle birlikte bir vitamin deposu olduğunun altını çizdi. Demirel, ürünün Pazar sorunun bulunmadığını, ihraç edilerek, ülke ekonomisine ciddi bir gelir sağlanabileceğini de sözlerine ekledi. 

Anahtar Kelimeler:
ENDEMİK Bitki Türü Olmasına KarşınTeşvik Verilmemesi Nedeniyle üretimi Yapılamayan Yerel Olarak ‘Kurt Üzümü’ Olarak Bilinen Gojiberi üretiminin Yozgat’ta Yaygınlaştırılmasının Ekonomiye Katkı Sağlayacağı Kaydedildi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YOL YAPIMINA DEVAM
YOL YAPIMINA DEVAM
Doğalgaza talep arttı
Doğalgaza talep arttı
Mesire Alanı tamam gibi
Mesire Alanı tamam gibi
Festival tamamlandı
Festival tamamlandı
Nostalji Müzesi ilgi görüyor
Nostalji Müzesi ilgi görüyor
Kuyularda su seviyesi düştü
Kuyularda su seviyesi düştü
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim