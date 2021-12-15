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Test Kitabı dağıttı

Yozgat’ın Kadışehri İlçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere test kitabı dağıttı.

15 Aralık 2021 Çarşamba 00:30
Test Kitabı dağıttı

 İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan Şehit Doğan Özpolat Çok Programlı Anadolu Lisesi 12’inci ve 11’inci sınıf öğrencilerine, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak temin ettikleri test kitaplarını verdi. Aksoy, ‘’Geleceğimiz olan gençlerimizin, merkezi sınavlara hazırlanırken ihtiyaç duydukları test kitaplarını ve denemelerini imkanlar ölçüsünde karşılamaya, onları öğretmenleri ve okul idarecileri ile yarınlara hazırlamaya çalışıyoruz’’ diye konuştu. 

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