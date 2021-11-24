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Tesis açıldı

Yozgat’ın Sorgun İlçesinde kuruyemiş tesisinin açılışı yapıldı.

24 Kasım 2021 Çarşamba 00:55
Tesis açıldı

Sorgun’da işadamı Aytaç Salmanlı tarafından yaptırılan Salmanlı Kuruyemiş Tesisi, Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci ve AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer’in katılımıyla açıldı. Açılışta, Yozgat’ın ancak ticari faaliyetlerle ve işadamlarının yatırımlarıyla gelişeceği ve vizyon kazanacağı vurgulandı. Sanayisi gelişmiş, ulaşımı daha kolay olan bir şehre yatırım yapmak yerine Yozgat’a yatırım yaparak ahde vefasını gösterdiği için Aytaç Salman’a ve vesile olan Avrupa Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Alper Başkurt’a teşekkür edildi.

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