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Terminalde sona doğru

SARIKAYA Belediyesi tarafından yapımına başlanılan yeni ilçe terminalinde sona gelindi.

Terminalde sona doğru

SARIKAYA Belediyesi tarafından yapımına başlanılan yeni ilçe terminalinde sona gelindi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 07:00
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Terminalde sona doğru

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, yapımı büyük ölçüde tamamlanan yeni ilçe terminalinin yol yapım çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, terminal inşaatının fiziki olarak tamamlandığını, iç tefrişat ve diğer işlerin yapımının sürdüğünü bildirdi. Başkan Ömer Açıkel, “Yeni terminal binamızın önünde sıcak asfalt çalışmamız devam ediyor. Sona doğru adım adım yaklaşıyoruz. İlçemize yakışan modern terminal binamızı, kısa sürede hizmete açacağız” şeklinde konuştu.

Son Güncelleme: 29.08.2018 16:23
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