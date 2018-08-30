Terminalde sona doğru

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, yapımı büyük ölçüde tamamlanan yeni ilçe terminalinin yol yapım çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, terminal inşaatının fiziki olarak tamamlandığını, iç tefrişat ve diğer işlerin yapımının sürdüğünü bildirdi. Başkan Ömer Açıkel, “Yeni terminal binamızın önünde sıcak asfalt çalışmamız devam ediyor. Sona doğru adım adım yaklaşıyoruz. İlçemize yakışan modern terminal binamızı, kısa sürede hizmete açacağız” şeklinde konuştu.