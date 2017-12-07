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-TERMALDE DURMAK YOK

SARAYKENT ilçesinde Ağustos ayı içerisinde temeli atılarak, yapımına başlanılan termal otel inşaatında çalışmalar aralıksız devam ediyor.

-TERMALDE DURMAK YOK

SARAYKENT ilçesinde Ağustos ayı içerisinde temeli atılarak, yapımına başlanılan termal otel inşaatında çalışmalar aralıksız devam ediyor.

07 Aralık 2017 Perşembe 07:05
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-TERMALDE DURMAK YOK

Saraykent Belediyle Başkanı Ahmet Öçal, tarihi İpekyolu üzerinde Selçuklu döneminden kalma Çinçinli Han içerisinde bulunan termal kaynağın yeniden şifa dağıtabilmesine yönelik hazırlanan projeyle ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi. Başkan Öçal, inşa edilmekte olan termal tesiste 16 odanın bulunacağını, 56 kişinin konaklayabileceğini söyledi. Öçal, 148 metrekare 160 santim derinlikte bay ve bayanların kullanabileceği iki yüzme havuzunun yer aldığı tesiste, ayrıca sıcak su havuzuları, soğukluk, hamam, buhar odası, kafeterya, mescit ve otoparkın bulunacağını anlattı. Başkan Öçal, ‘’Tesis tamamlandıktan sonra hem Yozgat’ın hem de Saraykent’in tanıtımına önemli katkılar sağlayacaktır. İnsanlarımız, daha önceden olduğu gibi burada şifa bulacak. Kadın, cilt ve romatizmal hastalıklar ile kırık çıkık tedavisinde şifa kaynağı olan jeotermal kaynağımız, tesislerle birlikte şifa dağıtacaktır’’ dedi.

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