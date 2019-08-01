Termal tesis yükseliyor

Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal, Kaplıca Termal Tesislerinde yapım çalışmalarının devam ettiğini belirterek, inşaatta incelmelerde bulundu. Başkan Öçal, tesiste 16 oda, 56 yataklı otel, bay-bayan 148 metrekare 160 santim derinlikte 2 yüzme havuzu, 2 sıcak su havuzu, 2 soğukluk ve hamam, 2 buhar odası, kafeterya, mescit ve otoparkın bulunduğunu söyledi. Öçal, tesis tamamlandıktan sonra hem Yozgat'ın hem de Saraykent'in tanıtımına önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Başkan Öçal,"Tesisimizin hizmete girmesi ile insanlarımız burada şifa bulacak. Kadın, cilt ve romatizmal hastalıklar ile kırık çıkık tedavisinde şifa kaynağı olan jeotermal suyumuz ve tesislerimiz halkımızın hizmetine sunulacak" dedi.