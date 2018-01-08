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Termal tesis yükseliyor

SARAYKENT ilçesini ziyaret eden Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, ilçede yapımı devam eden tesisleri gezdi, inceledi.

Termal tesis yükseliyor

SARAYKENT ilçesini ziyaret eden Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, ilçede yapımı devam eden tesisleri gezdi, inceledi.

08 Ocak 2018 Pazartesi 07:00
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Termal tesis yükseliyor

Saraykent ilçesindeki tarihi kervansaray kalıntılarının bulunduğu bölgede inşaatına başlanılan termal tesis inşaatını gezen Başer, Belediye Başkanı Ahmet Öçaly’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yozgat İl Özel İdaresi’nin desteği ile inşaatına başlanılan tesislerdeki bina inşaatını 400 günde tamamlanmasının planlandığını kaydeden Başkan Öçal, termal tesislerin kaba inşaatının bu ay sonuna kadar tamamlanmasını beklediklerini kaydetti. Milletvekili Yusuf Başer, Saraykent ilçesinde tarihi İpek Yolu üzerinde, Selçuklu döneminden kalma Çinçinli Han'ın içerisinde bulunan termal suyun yeniden kullanımına yönelik projelendirilen tesisin bölge ekonomisine ciddi hareketlilik kazandıracağını söyledi.

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