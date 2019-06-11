Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 22°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
94103
ALTIN
247.274
DOLAR
5.7751
STERLİN
7.3404
EURO
6.5341

TEMiZLiK ZAMANI

SARIKAYA Belediyesi, bayram sonrasında temizlik çalışmalarına ağırlık verdi. Belediye ekipleri ilçe merkezindeki sel taşkın kanallarında temizlik yaptı.

TEMiZLiK ZAMANI

SARIKAYA Belediyesi, bayram sonrasında temizlik çalışmalarına ağırlık verdi. Belediye ekipleri ilçe merkezindeki sel taşkın kanallarında temizlik yaptı.

11 Haziran 2019 Salı 00:00
35 Okunma
TEMiZLiK ZAMANI

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, çalışmalar kapsamında kanalların tamamen temizlenip, yağışlı havalarda sorun yaratmasının önüne geçilmeye çalışıldığını kaydetti. Personelin itfaiye araçları ile yaptıkları çalışmanın bayram sonrasında devam ettiğini kaydeden Açıkel, "Daha önce yapılan temizlik çalışmaları neticesinde büyük çoğunluğu zaten temiz olan kanalın içerisinde biriken atıklar ve yosunlar tekrar temizlenerek hem kötü kokunun hem de çevre kirliliğinin önüne geçmeye çalışıyoruz. Ayrıca sonbahar aylarında yağması beklenen yağışlar öncesi de suyun akışını rahatlatmak maksadıyla çalışma yapıldı. Çevre temizliği açısından ve diğer sebeplerden dolayı hemşerilerimizin kanal içerisine atık madde atmama konusunda daha dikkatli olmalarını rica ediyoruz’’ dedi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Şenliğin akıbeti meçhul
Şenliğin akıbeti meçhul
Kazada 1 ölü, 1 yaralı
Kazada 1 ölü, 1 yaralı
Yerköy'de sergi hazırlığı
Yerköy'de sergi hazırlığı
Bilim fuarı açıldı
Bilim fuarı açıldı
Mezuniyet sevinci
Mezuniyet sevinci
Boğazlıyan İlçesinde Yol çalışması
Boğazlıyan İlçesinde Yol çalışması
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim