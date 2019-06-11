TEMiZLiK ZAMANI

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, çalışmalar kapsamında kanalların tamamen temizlenip, yağışlı havalarda sorun yaratmasının önüne geçilmeye çalışıldığını kaydetti. Personelin itfaiye araçları ile yaptıkları çalışmanın bayram sonrasında devam ettiğini kaydeden Açıkel, "Daha önce yapılan temizlik çalışmaları neticesinde büyük çoğunluğu zaten temiz olan kanalın içerisinde biriken atıklar ve yosunlar tekrar temizlenerek hem kötü kokunun hem de çevre kirliliğinin önüne geçmeye çalışıyoruz. Ayrıca sonbahar aylarında yağması beklenen yağışlar öncesi de suyun akışını rahatlatmak maksadıyla çalışma yapıldı. Çevre temizliği açısından ve diğer sebeplerden dolayı hemşerilerimizin kanal içerisine atık madde atmama konusunda daha dikkatli olmalarını rica ediyoruz’’ dedi.