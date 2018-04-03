TEMiZLiK BAŞLADI

Bölgede 3 ayrı parselde bulunan 24 işyeri için 2 milyon 593 bin 283 lira kamulaştırma bedeli karşılığında istimlak edildi. İstimlak işlemlerinin tamamlanmasının ardından bölgede bulunan binaların geçen hafta cam, çerçeve ve çatıları indirildi. Dün itibariyle ise Sarıkaya Köylere Hizmet Götürme Birliği gözetiminde yıkımlara kepçelerle devam edilmeye başlandı. Sarıkaya Roma Hamamı’nda 2015 yılına kadar 6 sezon devam eden kazılar sonucunda yaklaşık 3 bin metrekarelik alanda dolgu toprak temizliği ve kurtarma kazısı çalışmaları yapıldı. Yapının süsleme özellikleri ve buluntulara göre MS 2. yüzyılın ortalarında yapılmış olabileceği ifade edildi. Geç Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de değişiklik ve eklentilerle sürekli kullanılan hamam Cumhuriyet dönemindeki altyapı uygulamaları ile oldukça tahrip edildiği kaydedildi.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Roma Hamamı kalıntılarını gün yüzüne çıkarma çalışmalarının devam ettiğini, bu çalışmalar devam ederken de halkın zararının olmaması ve kamunun menfaatlerini düşünerek hareket edildiğini söyledi. Vali Yurtnaç, “Buradaki potansiyeli gördükten sonra, bırakın Sarıkaya’yı Yozgat’ın tanıtımını Roma Hamamı üzerinden yapmayı planladık. Tanıtım çerçevesinde de her türlü adımı atıyoruz. Roma Hamamını UNESCO Dünya Kültürel Miras listesine dahil ettirmek için girişimlerde bulunduk. Bu listeye dahil olmak bizim için önemli bir kazanım olacak. Onunla ilgili çalışmalara başladık. Kültürel miras listesine girmek için de başvurumuzu yaptık” dedi.

