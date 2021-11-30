Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Tekstil işçi alımına başlıyor

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde belediye öncülüğünde açılacak tekstil fabrikası için personel alımı yapılacak.

30 Kasım 2021 Salı 00:58
Tekstil işçi alımına başlıyor

Müracaatların bugünden itibaren başlayacağı kaydedildi. İsteklilerin Sorgun Belediyesi Özel Kalem Birimine başvuruda bulunmaları çağrısı yapıldı. Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, ‘’Göreve geldiğimiz ilk gün Sorgun’umuzun en büyük sorunlarından olan işsizliğe çare olmak için söz verdik. Çok şükür gayretlerimizin karşılığını da alıyoruz’’ dedi. Başkan Ekinci, bin kişiye istihdam sağlayacak tekstil fabrikası için personel alımlarına başlanıldığını aktardı. Ekinci, ‘’İlk olarak 18-35 yaş arası kadın personel alımı yapılacak fabrikaya daha sonraları alımlar artırılarak devam edecek. Toplamda bin kişiye istihdam sağlayacak. Göç veren değil göç alan bir şehir inşa etme çabalarımız sizlerin desteğiyle ve Allah’ın izni ile gerçekleştiriyoruz. Sorgun'umuza hayırlı olsun” dedi. (Esra Özdemir / Sorgun)

Anahtar Kelimeler:
Tekstil Işçi Alımına BaşlıyorYozgatIlerigazetesiSalıKasımHaberSorgunBelediyebaşkanıM.ErkutEkinciTekstilFabrikaAçılacakPersonelAlınacakIstihdam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şefkat eli uzandı
Şefkat eli uzandı
Altyapı çalışmaları
Altyapı çalışmaları
TARIMI TANIDILAR
TARIMI TANIDILAR
Yol çalışması
Yol çalışması
Derece yaptı
Derece yaptı
Bilinçli aile anlatıldı
Bilinçli aile anlatıldı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim