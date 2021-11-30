Tekstil işçi alımına başlıyor

Müracaatların bugünden itibaren başlayacağı kaydedildi. İsteklilerin Sorgun Belediyesi Özel Kalem Birimine başvuruda bulunmaları çağrısı yapıldı. Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, ‘’Göreve geldiğimiz ilk gün Sorgun’umuzun en büyük sorunlarından olan işsizliğe çare olmak için söz verdik. Çok şükür gayretlerimizin karşılığını da alıyoruz’’ dedi. Başkan Ekinci, bin kişiye istihdam sağlayacak tekstil fabrikası için personel alımlarına başlanıldığını aktardı. Ekinci, ‘’İlk olarak 18-35 yaş arası kadın personel alımı yapılacak fabrikaya daha sonraları alımlar artırılarak devam edecek. Toplamda bin kişiye istihdam sağlayacak. Göç veren değil göç alan bir şehir inşa etme çabalarımız sizlerin desteğiyle ve Allah’ın izni ile gerçekleştiriyoruz. Sorgun'umuza hayırlı olsun” dedi. (Esra Özdemir / Sorgun)