Teknolojinin etkisi anlatıldı

Boğazlıyan Sosyal Hizmet Merkezi meslek elemanlarınca, Gazipaşa Ortaokulunda ‘Davranışsal Bağımlılıklar Mücadele Programı’ kapsamında öğrenci velilerine seminer verildi. Katılımcılara ‘Bilişim Teknolojilerinin Çocuk ve Gençlerin Biyopsikososyal Gelişim Dönemlerine Etkisi’ konusunda bilgiler aktarıldı. 21. Yüzyıldaki teknolojik gelişmelerin, dijitalleşme, bilişim teknolojilerindeki ilerlemenin hızı, sunduğu imkanların çeşitliliğinden vazgeçebilmenin insanoğlu için zor bir seçenek olduğu hatırlatıldı. Özellikle bu çağ içinde doğan, sosyalleşen çocuklar ile ergenlerin teknolojiyle iç içe büyümesi onların yaşamlarının vazgeçilmezi haline geldiğine vurgu yapılarak, ‘’Ancak bu vazgeçilmez özellikle çocuklar ve ergenler üzerinde çeşitli olumsuz etkilere neden olmaktadır. Teknoloji bağımlılığı bunlardan en önemlisidir. İnternet, bilgisayar, tablet, akıllı telefon gibi teknolojik araçların, uzun süre kullanımının çocukların gelişimi ve sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri çeşitli araştırmalarla kanıtlanmıştır. Çocukların teknolojik araçları uzun süre ve çeşitli pozisyonlarda kullanmaları onların bedensel gelişim aşamalarında problem yaşamalarına, fiziksel sorunlar, obezite ve ruh sağlıklarında bozulma gibi sağlık risklerine yol açabilmektedir’’ denildi. Bu konuda velilerin, ebeveynlerin dikkatli olmaları gerektiğinin altı çizildi.