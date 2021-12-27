Teknolojik Bağımlılık anlatıldı

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde tarafından başlatılan eğitimde Rehber Öğretmenleri Zübeyir Baran, Ekrem Özdemir ve tarafından, ortaokul ve lise öğrencileri ile velilere yönelik olarak son dönemlerde çocukları hem ruhsal hem fiziksel anlamda kötü etkilenmesine sebep olan teknoloji bağımlılığı hakkında eğitimler verildi. Sağlıklı yaşam hakkında da detaylı bilgiler veren rehber öğretmenleri, velileri ve öğrencileri bilinçlendirerek, farkındalık oluşturdu. •Sümeyye İlhan•