Tedbirler denetlendi

Kaymakam Topuz’a Akdağmadeni İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan eşlik etti. Topuz, Şehit Haydar Vural İmam Hatip Ortaokulu ve Akdağmadeni Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti. Okulların çevresinde salgın şartları ile ilgili alınan tedbirleri yerinde inceleyen Topuz, eğitim öğretim faaliyetleriyle ilgili okul yöneticilerinden bilgi aldı. Talep ve önerileri dinleyen Kaymakam Fatih Topuz, rehberlik faaliyetlerinin okullarda yoğun bir şekilde yürütülmesinin öğrenci ve veliler üzerindeki olumlu etkilerinden bahsederek, emek ve gayretlerinden dolayı okul yöneticilerine teşekkür etti.