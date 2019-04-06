Tebrik ziyareti

Cesur, olgun bir hava içerisinde geçen seçimlerin ilçeye, Yozgat’ta ve tüm ülkemize hayırlı olması temennisinde bulunup, ilçeye yapılacak yatırımlarda, gelmesi gereken hizmetlerde kendilerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduklarını söyledi. Belediye Başkanı Açıkel de, Duran Cesur’a teşekkür edip, nazik ziyaretlerinden ötürü memnun olduğunu ifade etti.