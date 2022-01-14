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Yozgat
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Tebrik Etti

Yozgat’ın Boğazlıyan İlçesinde Kaymakam, 15’inci TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projelerinde kendi alanında gerçekleştirdiği proje ile üçüncü olarak Yozgat’ı gururlandıran Boğazlıyan Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Muhammed Kaygısız’a hediye verdi.

14 Ocak 2022 Cuma 00:55
Tebrik Etti

Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın, öğrenciye başarısından dolayı tablet, öğretmenlere de üstün gayret ve çalışmalarından dolayı Başarı Belgesi vererek, ‘’Danışman öğretmenimiz ve öğrencimiz pandemi şartlarında emek vererek çalışmalar yaptılar ve bu büyük başarıyı elde ettiler. Trabzon’da hem bizleri hem de Yozgat’ımızı gururlandırdılar. Öğrencimiz Muhammed Kaygısız’ı, Fen Bilimleri öğretmenimiz Samet Cengiz’i, Boğazlıyan Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Şerafettin Uçar'ı ve Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Akınol'u yürekten kutluyorum. Ayrıca Bilim ve Sanat Merkezimizin Boğazlıyan ilçemize kazandırılmasında ve ilçemizin eğitim kalitesinin gelişmesinde büyük emekleri olan, Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek’i tebrik ederim’’ dedi. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından düzenlenen 15’inci Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmasında, Boğazlıyan Bilim ve Sanat Merkezi Fen Bilimleri Öğretmeni Samet Cengiz danışmanlığında hazırlanan öğrenci Muhammed Kaygısız ilk olarak kendi bölgesi Kayseri Bölge Finalinde kendi alanında birinci olmuş, ardından Türkiye finallerinde kendi bölgelerinde birinci olan rakipleriyle yarışarak, geliştirdiği proje ile Türkiye üçüncüsü olmuş ve Trabzon’da düzenlenen ödül töreninde ödülünü bizzat Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan almıştı. •Sümeyye İlhan•

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