TAZiYE EVi HAZIR

İlçe mezarlığına yapılan düzensiz definden kaynaklı olarak mezarlık kapasitesinin yetersiz kaldığını belirten Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, mevcut mezarlığın artık ilçenin kapasitesini karşılamadığı için göreve geldiklerinde mezarlık içerisinde peyzaj ve yürüyüş yolları düzenlemesi yaptıklarını ifade etti. Bu kapsamda mezarlık çevresinde bulunan şahıs arazilerini kamulaştırıp çevre düzenlemesi ve arazide parsel düzenlemeleri yaparak yeni definlerin artık bu bölgeye yapılmasını sağladıklarını söyleyerek, ‘’Mezarlıklar kutsal yerler olup, özellikle şehir dışında ki hemşehrilerimiz cenazeleri olduğunda taziye anlamında zorluk yaşıyordu. Bu sebeple taziye evi yapmaya karar verdik. Taziye evimiz toplamda 115 m2 olup, içerisinde taziye salonu, mutfak, cenaze yıkama alanı ve 3 kişilik morg bulunacak şekilde yapımını tamamlayarak ihtiyaç duyulan bir hizmeti de gerçekleştirmiş olduk. İlçemize hayırlı olsun’’ dedi. İlçe Müftülüğü, belediye ve ilçe kanaat önderleriyle yapmış oldukları istişareler sonucunda almış oldukları kararla cenazelerde verilen taziye yemeği, kıymalı pide olayına son verilmesini istediklerini ifade ederek, ‘’Din İşleri Yüksek Kurulunun ; “Ölünün evinde üç gün ziyafet tertip etmek ve cenaze sahibinin yemek vermesi mekruhtur. Ölenin ev halkına üç gün yakınları ve dostları tarafından yemek götürülmesi sünnettir" Fetvası da mevcuttur. İkramlar sadece sevinçli günlerde yapılır. Böyle üzüntülü zamanlarda verilen kıymalı pide ikramı çirkin bir bid'attır. Ölen kişinin komşularına ve uzakta da olsa akrabalarına düşen görev, yemek hazırlayıp cenaze sahibinin bu zor gününde zaruri ihtiyacını gidermektir. Bid’at olarak devam eden bu adetin el birliğiyle kaldırılması ve Peygamber Efendimizin sünnetine muvafık hareket edilmesi konusunda siz kıymetli hemşerilerimizin desteklerinizi bekliyoruz ‘’diye konuştu.