Taziye Evi açıldı

Yenipazar Belediye Başkanı Menderes Baran, Aşağı Sarıkaya Mahallesi’nde Taziye Evi ve bir arada olma kültürünün daha da pekişeceği Çok Amaçlı Kültür Evi’nin açılışını yaptıklarını bildirdi. Elazığ eski Müftüsü Yusuf Sarıkaya, Belediye Meclis Üyeleri, vatandaşların katılımı ile dualar eşliğinde kurban keserek yapılan Çok Amaçlı Kültür Evi ve Taziye Evi’nin beldenin önemli ihtiyaçlarından birisi olduğu kaydedildi. Belediye Başkanı Baran, ‘’Bu güzel tesisin başta Aşağı Sarıkaya Mahallemiz sakinleri olmak üzere tüm hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olmasını diler, yapımında katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz’’ dedi. •Rabia Şahin/Boğazlıyan•