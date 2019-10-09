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Tavukla besleniyorlar

SARAYKENT ilçesinde başıboş sokak köpekleri ilçedeki tavukları yemeye başlayınca halk tepki gösterdi.

Tavukla besleniyorlar

SARAYKENT ilçesinde başıboş sokak köpekleri ilçedeki tavukları yemeye başlayınca halk tepki gösterdi.

09 Ekim 2019 Çarşamba 00:00
Tavukla besleniyorlar

Saraykent ilçesinde sokak hayvanlarının vatandaşlara saldırması ve sayılarının artmasından ötürü ilçe halkı şikayette bulunmuştu.
İlçedeki sokak köpeklerinin son zamanlarda bahçelerde bulunan tavuklara saldırıp, yeme başladıkları öğrenildi.
Vatandaşlar tavuklarının da köpekler tarafından bertaraf edilmesi neticesinde, belediyenin meseleye kalıcı çözüm getirmesini talep ettiler.
Saraykentli vatandaşlar gündüzleri okula giden küçük çocuklara da köpeklerin saldırdığını iddia ederek sahipsiz sokak hayvanlarının bir barınakta toplanmasını istediler.

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