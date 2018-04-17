Tatlı ikram ediyor, ayran içiyor

Beraberinde götürdüğü tatlıyı ikram edip, kadınların hazırladığı ayran ile sohbete başlayan Başkan Öçal, sorunları, talepleri alıyor. İlçenin dünü ile bugünü arasındaki farklılıkları,

beklentileri de dinleme imkanı bulan Başkan Öçal, gelen önerileri de imkanlar dahilinde hayata geçirmeye çalışıyor. Başkan Ahmet Öçal, sadece mahalle ziyaretinde değil, kahvehaneleri, esnafı, resmi kurumları, sağlık kuruluşlarını da ziyaret edip, sorunlarını dinliyor, taleplerini beklentilerini alıyor...