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Tatlı ikram ediyor, ayran içiyor

SARAYKENT Belediye Başkanı Ahmet Öçal, fırsat buldukça mahalleleri gezip, yaşlı kadınlarla sohbet ediyor.

Tatlı ikram ediyor, ayran içiyor

SARAYKENT Belediye Başkanı Ahmet Öçal, fırsat buldukça mahalleleri gezip, yaşlı kadınlarla sohbet ediyor.

17 Nisan 2018 Salı 07:00
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Tatlı ikram ediyor, ayran içiyor

Beraberinde götürdüğü tatlıyı ikram edip, kadınların hazırladığı ayran ile sohbete başlayan Başkan Öçal, sorunları, talepleri alıyor. İlçenin dünü ile bugünü arasındaki farklılıkları, 
beklentileri de dinleme imkanı bulan Başkan Öçal, gelen önerileri de imkanlar dahilinde hayata geçirmeye çalışıyor.  Başkan Ahmet Öçal, sadece mahalle ziyaretinde değil, kahvehaneleri, esnafı, resmi kurumları, sağlık kuruluşlarını da ziyaret edip, sorunlarını dinliyor, taleplerini beklentilerini alıyor...

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