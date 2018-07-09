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Taşlar umut oldu        

AYDINCIK ilçesinde yıllarca kaçak olarak yapılan kazılarla ortaya çıkartılıp, başka şehirlere götürülerek işlenen, bu nedenle de kaya ana damarı kaybolan yarı değerli taşlar, işlenerek ekonomiye kazandırılmaya devam ediyor.

Taşlar umut oldu        

AYDINCIK ilçesinde yıllarca kaçak olarak yapılan kazılarla ortaya çıkartılıp, başka şehirlere götürülerek işlenen, bu nedenle de kaya ana damarı kaybolan yarı değerli taşlar, işlenerek ekonomiye kazandırılmaya devam ediyor.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 07:00
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Taşlar umut oldu        

Heykeltıraş Erol Gürgen’in 2011 yılında Aydıncık Halk Eğitim Müdürlüğüne, yarı değerli taşlar ile neler yapılabileceğini anlatarak farkındalık oluşturmasının ardından kurulan atölyelerde hem öğrenip, hem de üretim yapan kadınlar, artık işleyip, dekore ederek, şekillendirdikleri taşlardan elde edilen takı, tasarım, süs eşyaları yurdun dört bir yanından talep görüyor. Heykeltıraş Erol Gürgen, sanatsal kalıpçılık ve döküm kursunu bitirenlerin, birçok sektörde hizmet verebileceklerini, hediyelik eşya sektörü, park bahçe peyzaj mimarisi, otomotiv ve mobilya sanayisi gibi alanlarda modelleme, kalıp ve döküm uygulamaları tasarım gücünü geliştirerek görsel sanatsal alanının birçok dalında meslek sahibi olabileceklerini söyledi. Ametist Taşını Tanıtma ve İşleme Derneği Başkanı Nimet Türker, Halk Eğitim Merkezinde kurulan taş işleme ve kuyumcu atölyelerinde Ametist taşını işlemeyi meslek haline getiren bayanların önemli bir görev üstlendiklerini söyledi. Türker, ‘’Dernek olarak, kurs ve projelerle daha fazla kişiyi bu işe yönlendirip, geliştirmeye başladık. İşletmede takıdan hediyelik eşyaya birçok alanda seçkin örnekler halkın beğenisine sunulmuştur. İlin Turizmine de katkı sağlayacağını düşündüğümüz Ametist Taşı hediyelik eşya işleme atölyesi aktif bir şekilde çalışmasını devam ettirmektedir’’ dedi.     

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