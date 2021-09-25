TAŞKINA KORUMA

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Akdağmadeni İlçesinin Yukarıçulhalı Mahallesinin taşkınlardan korunabilmesi amacıyla hazırlanan projeyi hataya geçirmek üzere inşaat çalışmalarını başlattı. Akdağmadeni ilçesindeki Tat Deresi Taşkın Koruma inşaatı kapsamında bin 204 metre çift taraflı dik duvarlı beton kanal yapılacağı bildirildi. Bununla birlikte, muhtelif genişliklerde 9 köprü inşa edilip, duvar üzerine 2 bin 316 metre panel tel çit, 2 bin 409 metre büz döşemesi yapılacak. Kazı çalışmalarının ardından beton işlerine başlandı. Çalışmaların devam ettiği, yılsonuna kadar taşkın koruma kanalının tamamlanması planlandı. Çalışmalar tamamlandığından sürekli taşkına mağruz kalan bölgenin taşkınlardan korunacağı kaydedildi.