Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1384.68
ALTIN
499.53
DOLAR
8.8893
STERLİN
12.1665
EURO
10.4300

TAŞKINA KORUMA

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde taşkına karşı koruma çalışmaları devam ediyor.

25 Eylül 2021 Cumartesi 00:56
TAŞKINA KORUMA

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Akdağmadeni İlçesinin Yukarıçulhalı Mahallesinin taşkınlardan korunabilmesi amacıyla hazırlanan projeyi hataya geçirmek üzere inşaat çalışmalarını başlattı. Akdağmadeni ilçesindeki Tat Deresi Taşkın Koruma inşaatı kapsamında bin 204 metre çift taraflı dik duvarlı beton kanal yapılacağı bildirildi. Bununla birlikte, muhtelif genişliklerde 9 köprü inşa edilip, duvar üzerine 2 bin 316 metre panel tel çit, 2 bin 409 metre büz döşemesi yapılacak. Kazı çalışmalarının ardından beton işlerine başlandı. Çalışmaların devam ettiği, yılsonuna kadar taşkın koruma kanalının tamamlanması planlandı. Çalışmalar tamamlandığından sürekli taşkına mağruz kalan bölgenin taşkınlardan korunacağı kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
TAŞKINA KORUMAYozgatIlerigazetesiCumartesiHaberAkdağmadeniTaşkınSelSet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Okullarda denetim
Okullarda denetim
Kaymakam, öğrencilere söz verdi
Kaymakam, öğrencilere söz verdi
En iyisini yapmaya gayret edin
En iyisini yapmaya gayret edin
Eğitim kurumlarını gezdi
Eğitim kurumlarını gezdi
Kaymakamdan köy ziyareti
Kaymakamdan köy ziyareti
Haftada 920 kişi aşılandı
Haftada 920 kişi aşılandı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim