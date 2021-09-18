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Taşkına karşı kanal

Yozgat’ın Yenifakılı ilçesine bağlı Fehimli Köyü’nde sel suları sonucunda bazı evlerin ve tarım alanlarının zarar görmesinin ardından başlatılan Taşkın Koruma Kanalı inşaatı devam ediyor.

18 Eylül 2021 Cumartesi 00:33
Taşkına karşı kanal

Yozgat’ın Yenifakılı ilçesinde yağışlar sonucunda sürekli sel baskınlarına maruz kalan Fehimli Köyü’nün korunması amacıyla projelendirilen Taşkın Koruma Kanalı inşaatı devam ediyor. AK Parti Yenifakılı İl Encümen Üyesi Cevdet Aslan, AK Parti Yenifakılı İlçe Başkanı Selma Uçar, Yönetim Kurulu üyesi Duran Gençaslan ile birlikte selin zarar vermesinin önlemesine yönelik yürütülen Kanalı Çalışmaları inceledi, bilgi aldı. Fehimli Köyü 1 Nolu Kuru Dere Taşkın Koruma Kanalı geçtiğimiz yıl Aralık ayında ihale edildi. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından ihalesinin yapılıp, inşaat çalışmalarına başlandığı dönemde yağan şiddetli yağmur nedeniyle köy yine su baskınına uğradı. Yenifakılı İlçesi’nin Fehimli Köyü’nde yağış, etkili olması sonucunda 15 ev ile birlikte dere yatağı yakınlarındaki ekili alanlar da zarar görmüştü. Taşkın Koruma kanalı inşaatının tamamlanıp, hizmete açılmasıyla birlikte köyün artık sel baskınlarında mağduriyet yaşamayacağı bildirildi. •Sümeyye İlhan / Yenifakılı•

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