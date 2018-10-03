Taşkın riski azaltıldı

Aydıncık İlçe merkezinde, taşkın koruma kanalında ıslah çalışmalarına 2016 yılında başlandı. DSİ 123’inci Şube Müdürlüğü tarafından ilçe merkezindeki taşkın koruma kanalında ıslah çalışması gerçekleştirildi. Yaklaşık bin metre beton kanal, mevcut beton kanalların onarımı ile 3 adet tersip bendi yapıldı. Mevcut tersip bentlerinin onarımı gerçekleştirildi. Aydıncık Belediyesi ise, DSİ tarafından yapılan çalışmalarla birlikte, ilçe merkezini ortadan ikiye bölen kanal üzerindeki köprüleri yenileme çalışması yaptı. Dere yatakları üzerinde bulunan 6 köprünün yıkım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirildi.