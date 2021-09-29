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Taşımalı eğitime takip

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde taşımalı eğitim servis araçları yakın takibe alındı.

29 Eylül 2021 Çarşamba 00:43
Taşımalı eğitime takip

 Sarıkaya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, sorumluluk alanlarında bulunan öğrenci servislerinin şoförlerine yönelik denetimler yaptı. Trafik timleri, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenci servislerine yönelik denetimlerin devam edeceği bilgisi de aktarıldı. Denetimlerde okul servislerinde yeni tip koronavirüse (Covid19) karşı alınan tedbirler denetlendi. Servis araçlarında genel kontrollerin yanı sıra emniyet kemeri, ışıklı uyarıcılar, bulundurulması gereken evraklar kontrol edildi. Trafik timleri, okul servis aracı şoförlerine ve öğrencilere trafik güvenliği eğitimi konularında bilgilendirmede bulundu. 

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