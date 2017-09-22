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-Taşıma konuşuldu

Sarıkaya ilçesinde, servis şoförleri ve sahiplerine yönelik düzenlenen toplantıda ‘Öğrenci Taşıma Güvenliği’ ele alındı, sorunlar konuşuldu.

-Taşıma konuşuldu

Sarıkaya ilçesinde, servis şoförleri ve sahiplerine yönelik düzenlenen toplantıda ‘Öğrenci Taşıma Güvenliği’ ele alındı, sorunlar konuşuldu.

22 Eylül 2017 Cuma 07:07
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-Taşıma konuşuldu

Kaymakam Yasin Özcan başkanlığındaki toplantıya, Jandarma Komutanı Teğmen Yuşa Kılınç, Emniyet Müdürü Kadir Topkaya, Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş ve kurum amirleri de katıldı. Sarı Zeybek İş Merkezi Mustafa Kemal Devrilmez toplantı salonundaki toplantıda konuşan Kaymakam Özcan, taşıma hizmetinin iyi yapılmasının önemine dikkat çekti. Özcan, ‘’Genel olarak servislerden görebildiğim kadarıyla çok ciddi bir sıkıntımız yok. Memnuniyet var. Muhakkak ki eksiklikler, yanlış anlamalar olur. Yapılan iş çok ciddi. Huzurlu olsun, sağlıklı olsun, güvenli olsun, güzel olsun” dedi.
Daha sonra öğrencilerin taşıma güvenliğinin artırılması için neler yapılabileceği ve köylere ulaşımdaki sorunlar ele alındı.

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