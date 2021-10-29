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Taşıma güvenliği masaya yatırıldı

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde, öğrencilerin taşıma güvenliği, gerçekleştirilen toplantıda ele alındı.

29 Ekim 2021 Cuma 00:57
Taşıma güvenliği masaya yatırıldı

Toplantıya Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek başkanlık etti. Şimşek, okul çağındaki çocukların servis araçlarında huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmaları, ebeveynlerin çocukları için herhangi bir endişe duymaksızın okula göndermeleri, aynı şekilde evlerine dönüşlerini sağlamak, daha güvenli okul yolu oluşturmak amacıyla trafik güvenliğini artırıcı tedbirlerin alınması, bunların sürdürülebilirliğinin sağlanması konusunda hassas olduklarını bildirdi. Toplantıya, İlçe Emniyet Amiri, Milli Eğitim Şube Müdürü Vedat Oymak, Trafik Denetleme Büro Amirliği personeli, Okulların Müdürleri, Okul Aile Birliği Başkanları, Servis Şoförleri katıldı. Boğazlıyan Millet Kıraathanesi Konferans salonundaki toplantıda, Okul Servis Araçları ile Taşımalı Eğitim Servis Araçlarının karıştığı kazaların sıfıra indirilmesi hedefine ulaşmak için yapılan/yapılacak planlamalara katkı sağlamak amacıyla İlçenin trafik koşulları, çocukların güvenliğini artırıcı önlemler, alınacak önlemlerin denetimi ile ilgili katılımcılar bilgilendirildi, katılımcıların öneri ve talepleri alındı.

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