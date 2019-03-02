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Tasarruf anlatıldı

AYDINCIK ilçesinde öğrencilere elektrik enerjisinin güvenli ve tasarruflu kullanılmasına yönelik eğitim verildi.

Tasarruf anlatıldı

AYDINCIK ilçesinde öğrencilere elektrik enerjisinin güvenli ve tasarruflu kullanılmasına yönelik eğitim verildi.

02 Mart 2019 Cumartesi 00:00
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Tasarruf anlatıldı

Çamlıbel Elektrik Dağıtım şirketinin, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve okullar ile işbirliği içinde sürdürdüğü ‘Elektriği Öğreniyorum’ projesi devam ediyor. Bu kapsamda, öğrencilerle bir araya gelen teknik personel, öğrencilere elektrik enerjisinin güvenli ve tasarruflu kullanılması noktasında yapmaları gereken hususlar hakkında bilgi veriyor.  Çedaş teknik elemanları son olarak, Aydıncık Şehit Zemci Doğan Ortaokulu öğrencilerini bilgilendirdi. 

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