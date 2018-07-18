Tarlada diş sağlığı

Boğazlıyan İlçe Sağlık Müdürlüğü diş hekimleri, ilçede mevsimlik tarım işçilerine 'Ağız ve Diş Sağlığı' eğitimi verdi. Bu kapsamda hasta olduğu belirlenen bazı çocuklara diş taraması ve flor vernik uygulaması yapıldı. Diş fırçası ve diş macunu dağıtıldı. Boğazlıyan ilçesindeki tarım arazilerine yakın bölgelerde kurulan çadır kentlerde yaşayan tarım işçilerini ziyaret eden sağlık ekipleri, buradaki çocukların dişlerini kontrol edip, çekilmesi gereken çürük dişleri çekti, dolgu yapılması gerekenlerin dolgusunu yapıp, sağlıklı dişlere sahip çocuklara ise diş çürümesini önleyen florjel sürdü.