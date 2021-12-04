TARIMDA iADE BAŞVURUSU

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde Ziraat Odası başkanlığı tarafından yapılan duyuruda, tarımsal desteklemelerden kesilen stobaj ve vergilerin iadesine yönelik başvuruların başladığı belirtildi. Zaman aşımından dolayı 2016 yılı dahil edilebilmesi için, 31 Aralık tarihinden önce başvuru yapılması gerektiğinin altı çizildi. Çiftçilere ödenen desteklerden kesilen stopaj vergisinin 5 yıl geriye dönük iadesine ilişkin düzenleme kapsamında, Çiftçi Kayıt Sistemi’nde (ÇKS) kayıtlı 2 milyon kişiye, faiziyle birlikte yaklaşık 5 milyar liralık ödeme yapılması bekleniyor. Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri sırasında kabul edilen bir önergeyle yeni madde ihdas edildi. Gelir Vergi Kanunu'nda yapılan değişiklik sonucu, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destek ödemeleri üzerinden tevkif edilerek tahsili yapılan gelir vergisi, çiftçilerin düzeltme zamanaşımı süresi içinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla, tahsil tarihinden itibaren hesaplanacak faiziyle ret ve iade edilecek. Bu düzenlemeden yararlanmak için vazgeçilen davalarla ilgili daha önce verilmiş ve kanun yolu tüketilmemiş kararlar uyarınca, taraflara tebliğ edilip edilmediğine bakılmaksızın işlem yapılmayacak, idarece de açılmış davalar sürdürülmeyecek, faiz, yargılama giderleri ve vekalet ücretine hükmedilmeyecek, hükmedilmişse ödenmeyecek. Hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunanların iade talepleriyle ilgili olarak bu hüküm uygulanmayacak. Kanunla ilgili sürecin tamamlanmasının ardından, çiftçilere ödenen desteklerden kesilen verginin 5 yıl geriye dönük iadesi gerçekleştirilecek. Ayrıca, tarım sektörü ve çiftçilerin desteklenmesi için kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan destekleme ödemeleri, bundan sonra gelir vergisinden istisna tutulacak ve bu ödemelerden herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacak. Çiftçilerin yıllar içinde aldığı destek kalemlerinin her birinden kesilen yüzde 4 stopaj vergisinin, gelen düzenlemeyle beraber 5 yıl geriye dönük olarak, yasal faiziyle iade edilmesinin gündemde olduğunu bildirdi. Yıllar içinde gerçekleşen ödemelerden kesilen bütün verginin yasal faiziyle iadesiyle bu sene içinde bulunduğumuz durumun maddi kayıplarıyla oluşan birer yara sarılmış olacağı aktarıldı. Bir defaya mahsus olarak iade edilecek bu paranın, önümüzdeki günlerde belirlenecek şekliyle üreticilerimizin hesaplarına yatacağı bildirildi. Başvuruların başladığı, çiftçilerin internet üzerinden başvurularını yapmaları istendi.