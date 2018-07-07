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Tarihin izinde, adım adım

BOZOK Üniversitesi Arkeoloji ve Tarih Bölümü araştırma görevlileri, geçtiğimiz yıl başlattıkları sit alanlarına yönelik yüzey araştırma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Tarihin izinde, adım adım

BOZOK Üniversitesi Arkeoloji ve Tarih Bölümü araştırma görevlileri, geçtiğimiz yıl başlattıkları sit alanlarına yönelik yüzey araştırma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 07:00
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Tarihin izinde, adım adım

Yozgat il sınırları içerisinde yer alan topraklarda yaşanılan olayları, gelişmeleri, antik kent ve diğer tarihi bulguların adım adım izini sürmeye çalışan araştırma görevlileri, adeta Yozgat’ı karış karış dolaşıyor, dağları, tepeleri aşıp, ulaştıkları bulguları değerlendiriyor. Bu bağlamda son olarak Aydıncık ilçesine giden araştırma ekibi, burada bulunan tarihi alanları gezerek, yüzey araştırması yaptı. Bozok Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyelerinden oluşan ekibin yürüttüğü araştırma çalışmalarına, Bozok Üniversitesinin yanı sıra Hitit, Anadolu ve Akdeniz üniversitelerinin de katkı verdiği kaydedildi. Geçen yıl yapılan yüzey araştırmaları kapsamında 74 alanda çalışma yapıldığı, 14 yeni arkeolojik yerleşim alanın tespit edildiği bildirildi. 

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