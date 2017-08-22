Tarihi hamamın maket hali

Sarıkaya Belediyesi, Sarıkaya ile birlikte Yozgat’ın turizmdeki makus kaderini değiştirmeye aday önemli tarihi potansiyeli bulunan Roma Hamamı’nın tanıtımı için önemli çalışmaların altına imza attı. ORAN Kalkınma Ajansı tarafından kabul gören ‘Roma’dan Günümüze Şifalı Termal Sularıyla Sarıkaya Projesi' destek gören belediyenin Roma Hamamı’nı tanıtıcı reklam filmi ve etkinlikleri, kısa bir süre önce tamamlanan Roma Hamamı maketi ile devam ediyor.

Roma Hamamı’nın birebir kopyasının maket hali, görüntüsü ile tarihi dokunun ihtişamını ortaya koymaya yetiyor. Tanıtım noktasında önemli bir materyal olan maket, Belediye Başkanı Ömer Açıkel’in odasına yerleştirildi.

Roma Hamamı’nın tanıtımı için bu güne kadar pek çok önemli çalışmanın altına imza atan Açıkel, bu güne kadar tarihi dokunun sınırlar ötesine taşınmasında her zaman öncü oldu.