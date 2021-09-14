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TARiHi BiNADA OKUMA ZEVKi

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde, tarihi eski Cezaevi binasında yapılan tadilat sonrasında hizmet vermeye başlayan Halk Kütüphanesi büyük ilgi görüyor.

14 Eylül 2021 Salı 00:48
TARiHi BiNADA OKUMA ZEVKi

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesindeki tarihi binada hizmet veren Halk Kütüphanesi ilgi görmeye devam ediyor. Akdağmadeni ilçesinde göreve başlayan Kaymakam Fatih Topuz, daha önce Cezaevi olarak kullanılan, uzun süre atıl kalan tarihi ‘Tiftik Han’ binasında yapılan restore çalışmaları sonucunda kütüphaneye dönüştürülen tarihi yapıyı gezdi, bilgi aldı. Kaymakam Topuz, İlçe Halk Kütüphanesini ziyaretinde, sunulan hizmet ve faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Dikdörtgen planlı, ön ve arka olmak üzere iki girişi bulunan, iki katlı tarihi binanın ön cephesi mermer kesme taş, ocak taşından inşa edildiği, çatısının ise kiremitle kaplı olduğu kaydedildi. Yuvarlak kemerli çift kanatlı büyük kapısı ve kemerli pencereleriyle dikkat çeken tarihi binanın dış duvarları tamamen kesme mermer kaplı. Kapı kemerinin ortasında profilden bir aslan kabartması ve bunun iki yanında çember içerisinde ‘Maşallah’ ve ‘Subhanallah’ ifadeleri yazısı yer alıyor. Kapı kemerinin üzerinde üçgen alınlık ve bunun içerisinde kabartma çiçek motifleri bulunuyor. İçeride her iki katta dikdörtgen planlı 10 sütunlu revaklı orta avluya geçiliyor. Sütun araları kemerli, üst katta tonozlu olan tarihi yapının üst kat revak zemini taş odalarının ahşap olduğu, biri küçük 11 odanın bulunduğu bildirildi. Avludan girişin karşısından sağlı sollu iki taş merdivenle arka sokağın seviyesindeki iki kanatlı kapısı olan arka girişe çıkıldığı binanın saçaklarının silmeli, çatısının kiremitle kaplı olduğu aktarıldı. Üst kat odalardan birinin kapısının üst kısmında Hicri 1316 tarihi kabartma şeklinde yer alıyor. Bina restorasyon edildikten sonra Akdağmadeni İlçe Halk Kütüphanesi olarak kullanılmaya devam ettiği, tarihi binanın ilçeye gelen yabancılar tarafından büyük ilgiyle gezildiğinin altı çizildi.  
•RABİA ŞAHİN/AKDAĞMADENİ•

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TARiHi BiNADA OKUMA ZEVKi
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