Tarihi adım atıldı

Belediye Başkanı Suphi Daşkan, yaklaşık 6,5 Milyon lira tutarındaki istimlak bedelinin faizleriyle birlikte öz kaynaklardan karşılandığını söyledi. Başkan Daştan, ‘14 yıllık görev süremiz boyunca ilçemizin tıkanmış olan damarlarını bir bir açarak, ilçemizi bugünkü durumuna getirdik. Akdağmadeni için büyük bir sorun teşkil eden, ömrünü tamamlamış, her an yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan, ilçemizin estetik yapısına uygun olmayan, bulunduğu konum itibariyle büyük bir trafik sorununa neden olan dere üzerinde istimlak çalışmasını tamamladık’ dedi.

Başkan Daştan, bugüne kadar 15 milyon lira tutarında istimlak gerçekleştirdiklerini, ilçenin önünü açacak yatırımları imza attıklarını söyledi. İstimlak edilen dükkânların yıkılmasıyla birlikte Akdağmadeni’nin akciğerlerinin bir noktada açılmış olacağını kaydeden Daştan, esnafın virane durumda bulunan bu yerlerden kurtulduğunu anlattı. Daştan, işyerlerinin çürük, aynı zamanda dere yatağı üzerinde bulunduğunu hatırlatarak, ‘Kanunen yıkılıp yeniden yapılması mümkün değil. Belediye olarak bizler oraya çürük raporu alıp herhangi bir istimlak sürecine girmeden o dükkânları kaldırma durumumuzda vardı. Ama Akdağmadeni Belediyesi olarak bu zamana kadar kamulaştırma konularında hiçbir vatandaşımızı mağdur etmediğimiz gibi dere yatağı üzerinde bulunan bu iş yeri sahiplerini de mağdur etmeme gayreti içerisinde olduk. Mahkeme kararıyla belirlenen tutarlar belediyemiz tarafından iş yeri sahiplerine ödenmiştir’ diye konuştu.

Daştan, yakın zamanda iş yerlerinin boşaltılması için gerekli işlemlerin başlatılacağını, sürecin kısa sürede tamamlanarak, ilçenin zaruru olan bir sorununu daha çözüme kavuşturmuş olduklarının altını çizdi.