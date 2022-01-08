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Tarama aracı Çekerek’te

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Mobil Kanser Tarama Aracı Çekerek İlçesinde Kaymakamlık binası bahçesi içerisinde kadınlara yönelik kanser taraması yaptı.

08 Ocak 2022 Cumartesi 00:32
Tarama aracı Çekerek’te

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “Kanser konusunda toplumda farkındalık sağlanması, toplum bilincinin geliştirilmesi ve kanser taramaları, kanserle mücadelede en etkili yöntemlerin başında gelmektedir. Ülkemizde de Dünya Sağlık Örgütünün önerdiği üç kanser türünde tarama yapılmaktadır. Tarama programı kapsamında, meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve bağırsak kanseri taraması yapılarak, kanseri erken dönemde yakalayıp tedavi edilmesi amaçlanmaktadır. Bir ay süreyle mobil kanser tarama aracıyla devam edecek olan kanser tarama ve bilgilendirme faaliyetlerine tüm halkımız davetlidir” ifadeleri kullanıldı. 

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