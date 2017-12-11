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-Tanıtıma ‘Mozaik’ ile devam

SARIKAYA Belediyesi, tarihi Roma Hamamının tanıtımına yönelik geçen yıl hazırlattığı, ilkokul çocuklarına yönelik masal kitaplarının ardından, bu yıl da ilçesin sosyal, kültürel yönlerini kapsayan konuların yer aldığı ‘Mozaik’ adlı çalışmayı tamamladı.

-Tanıtıma ‘Mozaik’ ile devam

SARIKAYA Belediyesi, tarihi Roma Hamamının tanıtımına yönelik geçen yıl hazırlattığı, ilkokul çocuklarına yönelik masal kitaplarının ardından, bu yıl da ilçesin sosyal, kültürel yönlerini kapsayan konuların yer aldığı ‘Mozaik’ adlı çalışmayı tamamladı.

11 Aralık 2017 Pazartesi 07:00
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-Tanıtıma ‘Mozaik’ ile devam

-Sarıkaya Belediyesi, ilçenin tanıtımına yönelik kültürel çalışmalarına bir yenisini ekledi
 

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Sarıkaya ilçesini tanıtmak üzere başlattıkları çalışmanın ilkinde, çocuklardan başladıklarını hatırlatarak, ‘Bunun için de bir masal ekibiyle yola çıktık. İlçemizin figürlerinin de yer aldığı masalları kitap haline getirdik. Çocuklarımıza Sarıkaya’yı masallarla öğretmeye çalıştık’ dedi.

2016 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayıncılık Sertifikası aldıklarını hatırlatan Başkan Açıkel, belediye olarak kültür ve edebiyat alanında da eser vermeye başladıklarını ifade etti. Açıkel, ‘Kurulan proje ekibi ile Sarıkaya Masal Gibi adlı 10 kitaplık masal setiyle ve aynı isimli bir klip çekimiyle ilk eserini veren Sarıkaya Belediyesi Kültür Yayınları, yaptığı bu çalışma ile ulusal düzeyde adından söz ettirmiş çekilen klip şu ana kadar 2 milyon izleyiciye ulaşmıştır’ diye konuştu.

Sarıkaya Belediye Başkanı Açıkel, ikinci eseri olarak ‘Mozaik’ dergisinin ilk sayısında, adını önceki başarılı çalışmasından ‘Sarıkaya Masal Gibi’ proje ekibi olarak alan, yayım ekibi ile bir kültür mozaiği olan ilçenin şiir, öykü, araştırma, tarih gibi türlerde eserlerin bulunduğu bir edebiyat dergisi hazırlandığını aktardı. Açıkel, ‘Dergi içeriğinde birçok kültürel ve özgün edebi çalışmaya yer verilmekle beraber ulusal düzeyde tanınmış Yozgatlı edebi şahsiyetlerinde yaşam öykülerini barındırmaktadır. Belediyemiz Kültür yayıncılığı eserleri vermenin yanı sıra yakın zamanda yapımı tamamlanan Sarızeybek Kültür Merkezi ve bu merkezde bulunan çok amaçlı salon, sinema- tiyatro salonu ile de ilçede kültür ve sanata katkı sağlamaya devam etmektedir’’ ifadelerini kullandı.

Yayın ekibinde yer alan öğretmenler ise, her şeyin 2016 yılının Şubat ayında ufak bir kafede ürken, başarıdan tereddüt duyan küçük, mütevazi bir ekiple güzel bir sohbet esnasında

Başladığını hatırlattılar. Ekip elemanları, ‘En nihayetinde tarih turizmin yeni parlayan ve yükselen yıldızı Sarıkaya’yı, tarihin en eski şehirlerinden olan Bozok Diyarının Kahraman Ovası Yozgat’ı ve son dönemlerde can çekişen edebiyat dünyamızın eski inceliklerini, tarih tadında bir de bizim yüreğimizden, iç sesimizden, kalemimizden okuyun istedik. Ve nihayetinde elinizde tutmuş olduğunuz tarihten günümüze şehrin ve yazarların iç sesini dinleyebileceğiniz bir edebi eser meydana geldi. Ekibimiz adına okumuş olduğunuz dergimizden keyif aldığınızı umuyor, yeni projelerde sizlerle yeniden beraber olma umudumuzu içimizde her daim canlı tutuyoruz’ diyerek, çalışma hakkında bilgi verdi.

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