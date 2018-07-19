TANAP Projelerine devam

Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, TANAP kapsamındaki illerde proje desteği verilmekte olduğunu, Kadılı Cumhuriyet, Namık Kemal, Kadıgüllü Şehit Halit Aksu İlköğretim ve Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu tarafından hazırlanan projelerin kabul görüp, proje desteği alamaya hak kazandıklarını hatırlattı. Yoldaş, ‘’Kadılı Cumhuriyet İlköğretimin hazırladığı 172 bin liralık telli saha yapımı, Namık Kemal İlköğretimin hazırladığı 33 bin liralık müzik odası, Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulumuzun hazırladığı 45 bin liralık fayans, dış ve iç boya ile asma tavan yapımı, Kadıgüllü Şehit Halit Aksu İlköğretimin hazırladığı 43 bin 500 liralık dış cephe mantolama yapımı devam etmektedir’’ dedi.

Yoldaş, toplamda 293 bin 500 lira maliyete sahip olan projelerin okullarımıza kazandıran okul idarecileri ve TANAP yetkililerine teşekkür etti.