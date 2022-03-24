Talepleri dinledi

Hane ziyaretleri kapsamında Mustafa Özcan’ı ziyaret eden Ünal, talep ve istekleri dinledi. Çalmadık kapının kalmayacağını belirten Ünal, “Beldemizde çalmadık kapı bırakmayacağız. Her gün farklı bir hane ziyaret ederek vatandaşlarımızın istek ve taleplerini dinliyoruz. Vatandaşlarımızın düşünceleri bizler için oldukça önemli. Ziyaretlerimizde fikir alış verişi yaparak çalışmalarımızı ona göre yön veriyoruz. Bizim için en önemli şey vatandaşlarımızın istekleridir. Bu günde hane ziyaretleri kapsamında Mustafa amcamızı ziyaret ettik. Kendisi ile yapmış olduğumuz hoş sohbetten dolayı teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.