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Tahsilat tepkisi

YENİFAKILI İlçesinde Çedaş tarafından tahsilatın sadece haftanın belirli günlerinde yapılıyor olması abonelerin tepkisine neden oluyor.

Tahsilat tepkisi

YENİFAKILI İlçesinde Çedaş tarafından tahsilatın sadece haftanın belirli günlerinde yapılıyor olması abonelerin tepkisine neden oluyor.

31 Ağustos 2018 Cuma 07:00
59 Okunma
Tahsilat tepkisi

Vatandaşlar, Çedaş tarafından ilçede Salı ve Perşembe günleri dışında tahsilat yapılmadığını belirttiler. Yenifakılı ilçesindeki şirket bürosunun kapalı olması nedeniyle, ilçe merkezinde ikamet eden vatandaşlar ile köylülerin Boğazlıyan ilçesine gitmek zorunda kaldıklarını kaydedildi. Mağduriyetin giderilmesi için gerekli önlemlerin alınması istendi.

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