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Taç giydiler, belge aldılar

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde 20 Hafize için taç giyme, 12 Hafız için de belge töreni düzenlendi.

29 Kasım 2021 Pazartesi 00:23
Taç giydiler, belge aldılar

Yozgat Müftüsü Ali Gülden, Hafizeleri yetiştiren hocalara ve ailelerine teşekkür ederek, insanların en hayırlısının Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretenler olduğunu belirtti. Sorgun Müftüsü Mustafa Kayış da Kur'an-ı Kerim öğrenmenin önemine değindi. Kayış, Sorgun’da hafızlık eğitimi veren üç Kur'an kursu bulunduğunu ifade ederek, “Bu kurslarımızda 200'e yakın öğrencimiz hafızlık eğitimi almaktadır. Eğitim gören öğrencilerimizden 32'si Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberleyerek hafız olma onuruna ermiş bulunmaktadır. Hafızlığını tamamlayan öğrencilerimiz için bugün burada icazet programı düzenledik" dedi. Konuşmanın ardından Hafizelere taçları takıldı, hafızlık belgeleri ve çeşitli hediyeler verildi. Programa, Sorgun Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Medet Coşkun, Diyanet İşleri Başkanlığı 1. Hukuk Müşaviri Selami Açan ve vatandaşlar katıldı. Hafızlık eğitimini tamamlayan 12 erkek öğrenci için de Salih Paşa Camisi'ndeki törende yapıldı. Sorgun İlçe Müftüsü Mustafa Kayış, Allah’ın gençlerin kalbinden ve yüreğinden Kur'an-ı Kerim'in rahmetini eksik etmemesini dileyerek, "Bugün evlatlarımızın Kur'an hıfzını tamamlamasının merasimini yapıyoruz. İnsan yeryüzüne bir kez gelir. O bir kez geldiğinde hayatını değerli şeylerle geçirip bu hayattan gitmekte var, beyhude işlerle hayatını geçirip gitmek de var. Hayatın anlamlı olması Kur'an ile tanışmaktır" dedi. Konuşmanın ardından 12 hafıza belgeleri ve çeşitli hediyeler verildi. Törene, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Diyanet İşleri Başkanlığı 1. Hukuk Müşaviri Selami Açan, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Dr. Medet Coşkun, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hamdi Arslan, İl Müftüsü Ali Gülden ve davetliler katıldı. (aa)

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