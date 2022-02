Tabelalar yenilendi

Eğitim önceliğimiz diyen Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal, “Okulumuzun tabelasını yeni yönetmeliğe göre değiştirirken mesleğini tam anlamıyla yerine getiren okul müdürümüz Ayhan Bey’e çok teşekkür ediyorum. Tabi ki bizlerde her zaman müdürümüz başta olmak üzere öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin yanında olduğumuzu ve bundan sonraki süreçlerde de yanlarında olacağımı bilmelerini isterim. Önceden de gerek yardımcı yaprak test ve kitaplarla gerekse okulumuza yaptırmış olduğumu kamera sistemi ile yönlendirme levhaları ile de belediyemiz yanında olduklarını kanıtlamıştır. Eğitim bizim önceliğimizdir. Okul müdürümüz Ayhan Bey’e de şahsım ve kasabam adına biz teşekkür ediyor saygı ve sevgilerimi sunuyor başarılarının devamını diliyorum. Biz her zaman her yerde olduk olmaya da devam edeceğiz. Durmak yok ki zaten. Yola devam ediyoruz ilk günkü aşk ve sevda ile” ifadelerini kullandı.