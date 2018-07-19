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Suya doymadı ama

BOĞAZLIYAN’ın Uzunlu beldesinde bulunan Uzunlu Barajı yeniden bölge topraklarına hayat vermeye başladı.

Suya doymadı ama

BOĞAZLIYAN’ın Uzunlu beldesinde bulunan Uzunlu Barajı yeniden bölge topraklarına hayat vermeye başladı.

19 Temmuz 2018 Perşembe 07:00
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Suya doymadı ama

Önceki yıllarda su kaçağı tespit edilen ve adeta suya doymayan Uzunlu barajı, bölgede yeniden yaklaşık 80 bin dekar alanı sulamaya başladı. Uzunlu beldesinde yaklaşık 80 bin dekar tarım alanının sulanması maksadıyla, inşa edilen ve 1992 yılında işletmeye açılan Uzunlu barajının rezervuarında su kayıpları yaşanmıştı. Yaşanan su kayıplarının önüne geçmek amacıyla DSİ 12. Bölge Müdürlüğü barajda kapsamlı çalışmalar yürüttü. DSİ 12. Bölge Müdürü Okan Bal, Uzunlu’nun yeniden su tuttuğunu ve bölge tarımına hayat verdiğini belirterek, “Bu barajımızı aslında adeta yeniden, sıfırdan inşa ettik. Rezervuarında yaşanan su kaçağını önlemek adına, baraj havzasında ekiplerimiz her şeyi sıfırdan yeniden inşa etti ve şu anda sulama hizmeti veriyor” dedi.

Bölge Müdürü Bal, ayrıca Uzunlu barajında kapalı sulama sistemine geçiş yapıldığını ifade ederek “Kapalı devre sulama işimiz de de çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu.

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