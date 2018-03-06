Sütler toplanıyor

Akdağmadeni Süt Birliği'nin üreticiye yönelik çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Akdağmadeni Süt Birliği Başkanı Eyyüp Elmalı 6 adet süt toplama aracı ile sütler bozulmadan toplanıyor. Elmalı,"Süt merkezine on tonluk soğuk hava deposu yerleştirdik. 2018 yılı Mart ayı içerisinde sütlerimizi köylerimizden ve beldelerimizden toplamaya başladık" dedi.

Amaçlarının çiftçinin süt üretimini artırmak olduğunu belirten Elmalı,"Bu sistemle çiftçimizin sütleri araçlarla köylerden alınacak ve ödemeleri de zamanında yapılacak. Çiftçimiz süt konusunda mağdur edilmeyecek ve sütü pazarlanacak. Çiftçi üretecek ve köyünde kalacak köylerimiz göç vermeyecek. Bu amaç doğrultusunda hem çiftçi rahat edecek hem de üretim artacak" şeklinde konuştu.

