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Süt Toplama Merkezi'nin açılışı yapıldı

AKDAĞMADENİ Süt Birliği tarafından üreticiye destek olmak amacıyla kurulan süt toplama merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

Süt Toplama Merkezi'nin açılışı yapıldı

AKDAĞMADENİ Süt Birliği tarafından üreticiye destek olmak amacıyla kurulan süt toplama merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

20 Haziran 2018 Çarşamba 07:00
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Süt Toplama Merkezi'nin açılışı yapıldı

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ tarafından açılışı yapılan Süt Toplama Merkezi sayesinde ilçe merkezi ve köylerdeki sütler toplanarak çiftçilerin sütleri değerlendirilecek. 
Akdağmadeni Süt Birliği'nin üreticiye yönelik çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Süt Üreticiler Birliği Başkanı Eyyup Elmalı,"Köylünün sütünün toplanması ve pazarlanması en büyük hayalimizdi.3 yıldır bu proje için çalışıyorduk. İlk yıl anaç sığır desteklemelerimizi birlik üzerinden dağıttık. 6 adet süt toplama aracı ile 50 köyden toplam 10 ton süt topluyoruz. Sütler bozulmadan toplanarak süt merkezindeki on tonluk soğuk hava deposunda muhafaza ediyoruz. Süt ödemelerini de düzenli olarak Ziraat Bankası üzerinden çiftçilerimizin hesaplarına yatırıyoruz" dedi.

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