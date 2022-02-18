Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

‘Susuzluktan kurtardık’

Yozgat’ın Kadışehri İlçesinde uzun süredir kuraklıkla mücadele ederek, su arama çalışmaları yürüten Kadışehri Belediye Başkanlığı, bulunan suları şebekeye dahil edilerek, ilçedeki su sıkıntısı giderildi.

18 Şubat 2022 Cuma 00:51
‘Susuzluktan kurtardık’

İlçede uzun süredir yaşanan kuraklık nedeniyle, su arayışlarına başladıklarını hatırlatan Belediye Başkanı İrfan Akın, buldukları suyu şebekeye bağlayarak ilçenin su sorununu büyük oranda çözdüklerini söyledi. İlçeyi susuzluktan kurtardıklarını ve ilçe merkezinde suyun akmadığı tek bir musluğun kalmadığını ifade eden Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın, ‘’Ülkemizi etkileyen kuraklık sonucu su sıkıntısı yaşayan ilçemizi, yaptığımız sondaj ve su arama çalışmaları sonucu bulduğumuz ve şebekemize dahil ettiğimiz su kaynakları ile susuzluktan kurtardık. Şu anda ilçe merkezimiz ve mahallelerimizde suyun akmadığı tek musluk kalmamıştır. Aldığımız tedbirlerle Allah’ın izniyle bundan sonrada ilçemizde su sıkıntısı olmayacaktır’’ diye konuştu. •Sümeyye İlhan•

Anahtar Kelimeler:
‘Susuzluktan Kurtardık’IlerigazetesişubatPerşembe2022YozgatSorgunKadışehriKuraklıkKuraklıkla MücadeleMücadeleKadışehri Belediye BaşkanlığıSuSular
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstişarelerde bulunuyor
İstişarelerde bulunuyor
Denetimlere devam
Denetimlere devam
İlk değerlendirme toplantısı
İlk değerlendirme toplantısı
Yeni kaymakamdan ziyaret
Yeni kaymakamdan ziyaret
Bozdağ’a ziyaret
Bozdağ’a ziyaret
Başarı belgesi verdi
Başarı belgesi verdi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim