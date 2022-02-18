İlçede uzun süredir yaşanan kuraklık nedeniyle, su arayışlarına başladıklarını hatırlatan Belediye Başkanı İrfan Akın, buldukları suyu şebekeye bağlayarak ilçenin su sorununu büyük oranda çözdüklerini söyledi. İlçeyi susuzluktan kurtardıklarını ve ilçe merkezinde suyun akmadığı tek bir musluğun kalmadığını ifade eden Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın, ‘’Ülkemizi etkileyen kuraklık sonucu su sıkıntısı yaşayan ilçemizi, yaptığımız sondaj ve su arama çalışmaları sonucu bulduğumuz ve şebekemize dahil ettiğimiz su kaynakları ile susuzluktan kurtardık. Şu anda ilçe merkezimiz ve mahallelerimizde suyun akmadığı tek musluk kalmamıştır. Aldığımız tedbirlerle Allah’ın izniyle bundan sonrada ilçemizde su sıkıntısı olmayacaktır’’ diye konuştu. •Sümeyye İlhan•